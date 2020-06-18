رياضة | فايلر يدرس قطع إجازته والعودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس قطع إجازته والعودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقديم موعد رحلة عودته من بلاده إلى القاهرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة الرياضة ، عودة التدريبات الجماعية واستئناف النشاط الرياضي.

وتناقش فايلر مع مسئولي الأهلي في الساعات الأخيرة، حول موعد التدريبات وكافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج التدريبي للفريق، كما تطرق الحديث إلى دراسته تقديم موعد عودته للقاهرة بعد قرار عودة التدريبات مرة أخرى.

وسافر فايلر إلى سويسرا منذ 6 أيام لقضاء إجازة مع أسرته لمدة أسبوعين، إلا أن المدرب السويسري تناقش مع مسئولي الأهلي حول سعيه لتقديم موعد عودته.

وقرر فايلر تولي ديفيد سيزا المدرب العام، لتدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أعد السويسري، برنامجا تدريبيا يقوده "سيزا" ومعه باقي الجهاز المكون من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وسامي قمصان المدرب المساعد وتوماس بيكيل مدرب الأحمال البدنية.