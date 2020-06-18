رياضة | ليستر سيتي يجدد عقود 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يجدد عقود 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس تمديد عقود ثلاثي الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وقام ليستر سيتي بتمديد عقود الثلاثي الجامايكي ويس مورجان قائد الفريق وزميليه النمساوي كريستيان فوكس والسويسري إلدين ياكوبوفيتش، على عقد لمدة عام للبقاء في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

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وسيكمل المدافع مورجان عقداً من الزمن مع ليستر، بينما يعني العقد الجديد لفوكس قضاء ست سنوات مع الفريق.

وانضم ياكوبوفيتش إلى ليستر سيتي في عام 2017.

وأكد النادي أن أندي كينج، وهو أحد العناصر الهامة في صعود ليستر سيتي من القسم الثالث حتى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، سيغادر الفريق مع نهاية عقده بختام الموسم الحالي.