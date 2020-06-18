رياضة | الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تأجيل حسم ملف رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لحين التعاقد مع الصفقة الإفريقية الجديدة.

وتلقى جيرالدو عرضين أحدهما محلي والأخر من أحد أندية البرازيل، إلا أن النادي قرر تأجيل ملف رحيل اللاعب لحين التعاقد مع الصفقة الهجومية الجديدة.

ويفاضل النادي الأهلي بين الثنائي موليكا، لاعب مازيمبي الكونغولي، وسيرينو، لاعب صن داونز، إلا أن الأخير بات الأقرب للإنضمام إلى القلعة الحمراء في ظل ترحيب إدارة نادييه بالمفاوضات بينما شهدت تعلقت المفاوضات مع مازيمبي بسبب مغالاة إدارة النادي الكونغولي.

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وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قد منح الضوء الأخضر لإدارة النادي، لرحيل جيرالدو بداية الموسم المقبل، في ظل خطة الإدارة لتخفيض عدد الأجانب بالفريق بعد مقترح اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في فرق الدوري.

وشهدت الساعات الأخيرة تطور كبير في المفاوضات بين مسؤولو النادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، للحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت مفاوضات الأهلي، مع سيرينو بعد إصرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي طالب بالتعاقد مع اللاعب، لتعويض رمضان صبحي المحتمل رحيله نهاية الموسم الجاري.