رياضة | سبب عدم احتساب هدف مؤكد لشيفيلد أمام أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب عدم احتساب هدف مؤكد لشيفيلد أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت حالة تحكيمية الجدل في مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بعد أن تجاوزه كرة من الكرات مرمى زملاء الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي.

ونفذ أحد لاعبي شيفيلد يونايتد ركلة حرة في الدقيقة 42 تجاه مرمى منافسه، وخرج لها الحارس أورجان نيلاند وأمسك بها، لكنه اصطدم بزميله قبل أن يتجاوز خط مرماه والكرة بين يديه.

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وأكدت الإعادة التلفزيونية أن الكرة تجاوزت خط المرمى، واعترض لاعبو شيفيلد على عدم احتساب الهدف، لكن حكم المباراة مايكل أوليفر أشار إلى أن تقنية خط المرمى "عين الصقر" لم تشر إلى هدف!.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات وصور الهدف الذي لم ير النور، مما دفع شركة HawkEye المسؤولة عن تقنية "عين الصقر" لتصدر بيانا رسميا تعقيبا عن الحادثة، قالت فيه: "الكاميرات السبع داخل منطقة المرمى كانت محجوبة بشكل واضح من الحارس، المدافع والقائم. هذا الشيء حدث لأول مرّة بعد أكثر من 9.000 مباراة استخدت فيها التقنية. نعتذر بدون تحفظ للبريميرليج، ونادي شيفيلد يونايتد ولكل من تأثر بهذه الحالة".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.