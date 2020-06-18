رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يظل في الصدارة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يظل في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي من العودة في تسجيل الاهداف بعد هو شباك فريق أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من البريميرليج.

ولكن لم ينجح الثنائي إيميريك أاوباميانج وسيرجو أجويرو في تسجيل أهداف والاقتراب من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر قائمة الهدافين.

حيث جاءت قائمة هدافي البريميرليج كالتالي :-

1- جيمي فاردي .. 19 هدفاً.

2- إيميريك أوباميانج .. 17 هدفًا.

3- محمد صلاح .. 16 هدفًا.

4- سيرجيو أجويرو .. 16 هدفًا.

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5- داني إينجز .. 15 هدفًا.

6- ساديو ماني .. 14 هدفًا.

7- ماركوس راشفورد .. 14 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز .. 13 هدفًا.

9- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفًا.

10- تامي أبراهام .. 13 هدفًا.

11- رحيم ستيرلينج .. 12 هدفًا.