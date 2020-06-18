الحكومة البرتغالية تؤكد توفر الشروط الصحية لاستضافة دورى الأبطال

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت المديرية العامة للصحة في البرتغال إنها تدعم ترشح مدينة لشبونة البرتغالية لاستضافة النهائيات المجمعة لدورى أبطال أوروبا، فيما يعد إشارة جديدة لاتخاذ الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قرارًا بإسناد التنظيم للعاصمة البرتغالية.

وأكدت شبكة سكاى سبورت الإيطالية الإثنين الماضى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» اتخذت قرارًا بإقامة منافسات الدورين ربع ونصف النهائى والمباراة النهائية بشكل مجمع في مدينة لشبونة البرتغالية، بين يومى 12 و23 أغسطس المقبل. وقالت الهيئة الحكومية في بيان رسمى: «تدعم مديرية الصحة العامة ترشح البرتغال لتنظيم المراحل النهائية لدورى أبطال أوروبا، جميع الشروط اللازمة لاستضافة الحدث مستوفاة في البرتغال». وأضاف بيان مديرية الصحة العامة البرتغالية: «العمل الذي قمنا به تمت تجربته بالفعل في المسابقة الوطنية لكرة القدم» وتم استئناف منافسات الدورى البرتغالى الممتاز الأسبوع الماضى، بعد توقف امتد لثلاثة أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في الأراضى البرتغالية، كما تسببت الأزمة ذاتها في تجميد منافسات دورى أبطال أوروبا، قبل اكتمال مباريات دور الستة عشر. وأشارت سكاى سبورت أيضًا إلى أن المباريات الأربع المتبقية من عمر دور الستة عشر ستقام يومى السابع والثامن من أغسطس المقبل.