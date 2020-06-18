شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهرة رونالدو: «مبابي» يذكرني بنفسي وهؤلاء الأربعة الأفضل في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الظاهرة رونالدو، نجم المنتخب البرازيلي وأندية ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، عن اللاعب الذي يذكره بنفسه وكذلك الأربعة الذي يراهم الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وقال «رونالدو» خلال مناسبة إعلامية في إسبانيا، حيث يملك نادي بلد الوليد، إنه سيوقع مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لينضم إلى فريقه إذا كان يملك نفس ميزانية ريـال مدريد، مضيفًا: «هو الشخص الذي يذكرني بنفسي وفترة لعبي».

وردًا على سؤال عن اللاعبين الأفضل في تاريخ كرة القدم، رفض البرازيلي أن يضع نفسه في القائمة، فيما اختار 4 لاعبين اعتبرهم أفضل من لمس الكرة على الملاعب الخضراء.

وأوضح: «بالنسبة لي، في تصنيف الأفضل في التاريخ، فالأسماء الأربعة ستكون بيليه ومارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هم الأربعة الأفضل في تاريخ كرة القدم».