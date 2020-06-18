شكرا لقرائتكم السيد حمدى: لو عاد الزمن سأفضل الأهلى على الزمالك وحسام حسن ظلمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق إن حسام حسن، أسوأ مدير فني تعامل معه، وذلك عندما كان لاعبا في المصري البورسعيدى موضحا أنه كان لا يشارك مع الفريق بدون أي سبب.

أضاف السيد حمدى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حسام حسن كان يرفض مشاركتى في المباريات وتسبب ذلك في هبوط مستوايا لم يكن هناك تفاهم بيننا يبدو أنه كان يسمع لبعض الأشخاص وتعرضت لظلم كبير معه".

تابع نجم الأهلى الأسبق:" محمود الخطيب نمبر "1" في ترتيب المهاجمين عبر التاريخ ومن بعده عماد متعب لافتا إلى أن مصطفى مهاجم جيد ويمتلك قدرات عالية".

وكشف السيد حمدى سر لقب العشوائى قائلا:" لقب العشوائى ما بيزعلنيش وأطلقه عليا الكابتن حسن شحاتة لما كنت برقص وائل جمعة في التمرين".

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واختتم السيد حمدى:" لو عاد بى الزمن كنت سأفضل الأهلى على الزمالك".