شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمنتخب يراقب هيثم حسن المحترف بشاتورو الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من السيديهات الخاصة به ولمبارياته مع فريقه

وهيثم حسن يعيش في فرنسا من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

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ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة

ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.