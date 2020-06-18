شكرا لقرائتكم السيد حمدى: بعد 7 بطولات رحيلى عن الأهلى "صدمنى" ولا أعلم السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق إنه اعتزل كرة القدم بسبب الرباط الصليبى موضحا أنه يحمد الله على الفترة التي قضاها في الملاعب.

أضاف السيد حمدى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 :" حصلت على 7 بطولات مع النادى الأهلى ولا أعلم سبب رحيلى عنه الأمر كان صدمة كبيرة بالنسبة لى".

السيد حمدى انتقل للأهلى فى 11 يوليو 2011 مقابل خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، وخاض أولى مبارياته مع المارد الأحمر بعد 6 أيام فقط من توقيعه للفريق، إذ شارك بديلاً لمحمد ناجى "جدو" أمام الوداد البيضاوى فى دورى أبطال أفريقيا 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3.

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بعد ثلاثة مواسم مع الأحمر، قرر النادي في يوليو 2014 الاستغناء عنه برفقة أحمد شديد قناوي وشهاب الدين أحمد وأحمد رؤوف وأحمد نبيل مانجا.