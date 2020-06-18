شكرا لقرائتكم السيد حمدى: الزمالك نادى عظيم وكنت سأنضم له على اقتناع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السيد حمدى نجم الأهلى الأسبق كواليس مفاوضات الزمالك معه عندما كان لاعبا في صفوف فريق طنطا.
قال حمدى خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس 1 :" نحدثت مع فايز عريبى رئيس النادى في ذلك الوقت وأبلغته برغبة نادى الزمالك في ضمى الأمر الذى قابله رئيس النادى بصدر رحب ولم يبدى أي اعتراض".
أضاف نجم الأهلى الأسبق:" قدم الزمالك عرضا بمبلغ مليون جنيه وكانت المفاوضات تسير بشكل سليم ولكنها توقفت فجأة ولا أعلم السبب وبعدها انتقلت لبتروجت بنفس القيمة المادية".
واختتم حمدى:" كنت سأنتقل لنادى الزمالك على اقتناع لأنه نادى كبير وعظيم وأول من تحدث لضمى لصفوفه".
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