أول تعليق من عمرو وردة بعد أزمة التسريبات مع الصحفية اليونانية

تطورات جديدة في أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني مع الصحفية اليونانية ديمي ستاماتيليا متخصصة في أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

قالت صحيفة يونانية إن وردة قابل الصحفية في أحد المتاجر بكولوناكي -أحد أحياء مدينة أثينا-، وبعدها منحها حسابه عبر "إنستجرام" من أجل التواصل معها.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن الصحفية لم ترغب في التواصل مع وردة، إلا أنه عثر على حسابها بإنستجرام، وبدأ في التواصل معها، داعيًا إياها للقدوم له لقضاء يوم معه.

وقررت الصحيفة نشر رسائل وردة معها عبر موقع "إنستجرام"، والذي ظل يلح عليها من أجل إرسال اسمها لكي يحجز لها تذكرة للسفر له وقضاء يوم معه ولكنها رفضت.

خرج عمرو وردة عن صمته، وردّ على ادعاءات الصحفية لبرنامج "بي بي سي تريندغ"، اليوم الخميس، أنه تواصل مع عمرو وردة، وأن اللاعب علق على هذه الأنباء، بقوله: "كل هذ كذب، ولم أرسل هذه الرسائل".

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كما صرحت الصحفية للبرنامج، قائلة: "لا تعجبني القصة التي تكونت حول هذا الموضوع غير المهم، وأن عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد وأنا متعاطفة معه".

وكان موقع "أون سبورتس" اليوناني ذكر أن اللاعب تواصل مع المراسلة عبر حسابها على "إنستغرام"، وطلب منها إرسال بياناتها الشخصية حتى يقوم بحجز غرفة لها من أجل قضاء ليلة معها.

ووصف تقرير الموقع اللاعب بأنه "يعاني من الضعف الكبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهن سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".

يذكر أن عمرو وردة كان بطلا لفضيحة أخلاقية خلال تواجده مع منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.