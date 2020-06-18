محامو الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى: سيموت في السجن إذا حُكم عليه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع محامو لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس ببراءة موكلهم في قضايا فساد وقالوا إن السنغالي البالغ من العمر 87 عاما سيموت في السجن إذا حُكم عليه. وطالب مدعون في فرنسا أمس الأربعاء بسجن دياك أربع سنوات وقالوا إنه تورط مع ابنه بابا ماساتا في وقائع رشى بملايين اليورو من رياضيين روس مقابل التستر على سقوطهم في اختبارات منشطات والسماح لهم بالاستمرار في المنافسة.

وطالب المدعون بسجن بابا ماساتا خمس سنوات.

وقال محامو دياك اليوم الخميس إنه لا توجد أدلة دامغة على تورطه في هذه الوقائع والقوا باللوم على ابنه.

وقال المحامي سيمون ندياي "يجب أن نفرق بين الأب وابنه" مضيفا أن خطأ دياك الرئيسي هو تعيين ابنه مستشارا للتسويق في الاتحاد الدولي وهو منصب أساء استخدامه.

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وقال وليام بوردو ضمن فريق الدفاع عن دياك "ستحكمون عليه بالموت حال سجنه" مشيرا إلى ظروفه الصحية.

وكان اليوم الخميس آخر جلسة في محاكمته وسيصدر الحكم في 16 سبتمبر .