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شبانه فى لايف" الخليج 365": جلسة الخطيب ورئيس المقاولون تنهي انتقال طاهر للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "أن هناك جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع صلاح محسن رئيس نادي المقاولون و محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون أمس الأربعاء قبل حضور المقاولون لإجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وشهدت الجلسة طلب الأهلي الحصول على طاهر محمد طاهر من المقاولون.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365  : طاهر طاهر من اللاعبين المميزين فى و سيكون إضافة قوية للأهلي وهذا يؤكد على أن الأندية لديها أموال وتتعاقد مع لاعبين وليس هناك أزمة مالية كما يتردد.                                             

أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 : أن هناك مشكلة ستواجه الأهلي فى الموسم الجديد وهى الإعارات الكثيرة للأهلي من الموسم الحالي ومعظمها ينتظر تحديد مصيره للعودة للأهلي و هو ما دفع مسئولو القلعة الحمراء للجوء للمبادلة الموسم المقبل ومنها الحصول على طاهر طاهر ودفع مبلغ مالي كبيرة بالإضافة إلى 3 لاعبين .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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