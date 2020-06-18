شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف" الخليج 365": جلسة الخطيب ورئيس المقاولون تنهي انتقال طاهر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 "أن هناك جلسة جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع صلاح محسن رئيس نادي المقاولون و محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون أمس الأربعاء قبل حضور المقاولون لإجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وشهدت الجلسة طلب الأهلي الحصول على طاهر محمد طاهر من المقاولون.

لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل

Advertisements

تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365 : طاهر طاهر من اللاعبين المميزين فى الدوري المصري و سيكون إضافة قوية للأهلي وهذا يؤكد على أن الأندية لديها أموال وتتعاقد مع لاعبين وليس هناك أزمة مالية كما يتردد.

أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 : أن هناك مشكلة ستواجه الأهلي فى الموسم الجديد وهى الإعارات الكثيرة للأهلي من الموسم الحالي ومعظمها ينتظر تحديد مصيره للعودة للأهلي و هو ما دفع مسئولو القلعة الحمراء للجوء للمبادلة الموسم المقبل ومنها الحصول على طاهر طاهر ودفع مبلغ مالي كبيرة بالإضافة إلى 3 لاعبين .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.