شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سمير: فضلت الأهلي عن الزمالك..وفلافيو أفضل أجنبي في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود سمير لاعب الأهلي السابق أنه يتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب، وقت خاصة وان إيقاف النشاط يؤثر سلبيا على اللاعبين، وقال محمود سمير في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"هناك رؤساء أندية يرفضون عودة الدوري لرغبتهم في عدم دفع مستحقات اللاعبين، مشيرا إلى أن هناك أندية أخرى تخشى الهبوط وفي نفس الوقت الأندية التي ترغب في العودة تبحث عن مصلحتها فالأهلي يرغب في الفوز بالبطولة وهناك أندية ترغب في الترشح للعب بالبطولات الافريقية.

وتابع محمود سمير أن الزمالك دخل في مفاوضات لضمه عندما كان لاعباً في الترسانة، إلا أنه فضل الانتقال للأهلي في وقتها، نظراً لكونه أهلاوي منذ الصغر وعلى الرغم من أن عرض الزمالك كان أفضل على المستوى المادي.

وأضاف محمود سمير أن من أفضل المدربين الذين تعامل معهم هما البرتغالي مانويل جوزيه في الأهلي والبرازيلي كابرال خلال فترة لعبه للاتحاد السكندري ،كاشفاً أنهما كانا يتمتعا بقدر كبير من الانضباط والمرونة والفكر التكتيكي.

وأشاد محمود سمير بالأنجولي فلافيولاعب الأهلي السابق، مؤكداً أنه أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الكرة المصرية ويتفوق بشكل كبير على أحمد فيلكس لامتلاكه قدرات بدنية وفنية كبير لم تتوفر في أي لاعب أجنبي أخر.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.