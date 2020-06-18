شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» وجهازه يترقبون عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام البدري، قرارات اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي «كاف» بخصوص عودة النشاط المحلي والمسابقات القارية في ظل الوضع الراهن.

يأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز في معرفة التصورات النهائية للجدول الزمني لمشوار الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا ومونديال 2022، لكي يتمكن «البدري» ورفاقه من وضع أجندة استعدادات الفريق والإعلان عن احتياجاته لخطة الإعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية، كما أوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على «فيس بوك».

وأكد البيان أن «البدري» يتواصل مع رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الأستاذ عمرو الجنايني من أجل تحديد آليات المرحلة المقبلة بينما يتابع الجهاز الفني للفراعنة مشاركات المحترفين في الدوريات الأوروبية التي عادت للانطلاق مؤخرًا.