شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدوري ولائحة النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد الكرة تفاصيل اجتماعات اللجنة الخماسية برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية من القسمين الأول والثاني، اليوم الخميس، لمناقشة عودة النشاط وكذلك مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي.

وأوضح الاتحاد، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ«فيس بوك» أن الاجتماع الأخير تم بحضور 6 أندية من الدوري الممتاز هي الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.

وقال الاتحاد إن اللجنة عرضت مقترحاتها على الأندية بخصوص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي، إذ أثنت الأندية على المقترحات وأكدت أنها تمثل أحد طموحاتها، فيما استمعت اللجنة لمقترحات ممثلي الأندية وأكدت مناقشتها باهتمام كبير للوصول لأفضل صيغة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية، حسب البيان.

أما فيما يخص عودة النشاط، فقد استعرضت اللجنة الملف الطبي لعودته وعرضت سيناريوهات العودة، إذ أكد البيان إبداء الأندية رغبتهم في التعاون مع اللجنة لتنفيذ القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، فيما وعدت اللجنة بعرضه على الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول له.