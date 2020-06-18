شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «الخطيب» للجهاز الفني للنادي الأهلي استعدادًا لعودة الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عددًا من التوجيهات والتعليمات والرسائل للجهاز الفني لفريق الكرة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، خلال اجتماعه بهم، اليوم الخميس.

وقال «الخطيب» لأعضاء الجهاز الفني، في الفيديو الذي نشرته قناة النادي الأهلي: «النادي الأهلي مع أندية مصر كلها مفروض عليهم مسؤولية كبيرة جدًا تجاه الدولة وتجاه ازاي إن إحنا كلنا ندفع عجلة الإنتاج وعجلة الحياة وإن الحياة تستمر يعني واللي موجود ده مش موجود بس في مصر ده موجود في العالم كله، والحمد لله إحنا برضه شايفين كثير جدًا بلاد العالم ابتدت تعيش ابتدت ترجع الحياة تاني».

وأضاف «الخطيب»: «النهاردة مصر كدولة لها قيمة كبيرة جدًا وسط بلاد العالم، أعتقد القيادة السياسية عن طريق مجلس الوزراء رجعوا النشاط الرياضي تاني مرة تاني عشان كدة لازم احنا نستعد والنادي الأهلي مع أندية مصر كلها لازم نكون عامل مساعد قوي في إن إحنا نبتدي الحياة مرة تانية بشكل يناسب قيمة بلدنا إن شاء الله».

وأكد رئيس الأهلي على أعضاء الجهاز بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة مؤكدًا أن تنفيذها هو مسؤوليتهم مع الإدارة فيما طلب منهم إبلاغ الإدارة في حال عدم وجود أي من المطلوب في تلك التوجيهات من أجل أن توفره لهم الإدارة.

وتابع «الخطيب» في كلمته للجهاز الفني: «شئ مهم جدًا إن نبتدي بداية إن شاء الله قوية ونعول عليكم مع مستر فايلر إن شاء لما يكون موجود، نعول عليكم إن أنتم ازاي أنتم بقالكوا فترة بتتعاملوا مع اللعيبة نفسيًا وفنيًا وبدنيًا عن طريق الكونفرانس كول يعني، دلوقتي خلاص التعامل في الواقع، فكل اللي بطلبه منكم، إن إحنا نتبع سياسة الدولة وننفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللي الدولة قالتلنا عليها، اثنين، ازاي تؤهلوا لاعيبتكوا، لعيبة النادي الأهلي نفسيًا وفنيًا وبدنيًا للمرحلة القادمة، النادي الأهلي مع كل الأندية ازاي نقدم صورة إن شاء الله طيبة للفترة القادمة، محدش عارف إيه اللي جي، لكن طالما فيه بداية فهنبتدي بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وهنبتدي البداية المنطقية عشان نخوض مسابقات البطولة».

وطالب رئيس الأهلي من أعضاء الجهاز البقاء على اتصال مع بعضهم البعض من أجل وضع البرنامج التدريبي لبدئ تنفيذه بداية من يوم 20 يونيو الجاري، مشددًا على مراعاة المسافات في الملعب والتدريب على مجموعات وتطبيق جميع الإجراءات الوقائة والاحترازية التي وجهت بها الدولة.

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