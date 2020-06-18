شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يسعى لتمديد عقد «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قد يتحرك نادي بايرن ميونخ الألماني لتمديد عقد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني، حتى نهاية الموسم من أجل المشاركة في دوري الأبطال الذي سيعود للانطلاق في أغسطس.

وكان «كوتينيو» قد عانى من تذبذب المستوى خلال فترة إعارته من برشلونة إلى بايرن ميونخ هذا الموسم، ما جعل بايرن يصرف نظر عن التوقيع معه بصفة نهائية، إلا أن النادي البافاري يرغب في تمديد إعارة اللاعب لما بعد 30 يونيو من أجل المشاركة معه في دوري الأبطال، حسب شبكة «سكاي سبورت».

وكان الدولي البرازيلي قد تعافى من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية وسيكون جاهزًا في حال تمديد عقده للمشاركة مع ناديه الألماني في مواجهته أمام تشيلسي في المباراة المؤجلة من دور الـ 16 بدوري الأبطال.

ويعاني «كوتينيو» من تراجع مستواه بشدة منذ انتقاله في يناير 2018 من ليفربول إلى برشلونة، ليقرر النادي الكتلوني إعارته مطلع الموسم الجاري لبايرن، إلا أنه لم ينجح كذلك في ترك بصمة كبيرة مع البافاري، ويسعى النادي الكتلوني لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة، إذ يرتبط اسمه بالعودة للدوري الإنجليزي.