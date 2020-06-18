شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدر بيانا لتوضيح نتائج اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بيان عقب ختام اجتماعتها مع أندية الدوري الممتاز و القسم الثاني اليوم والتى انطلقت يوم الثلاثاء ثم اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بحضور أندية الممتاز بالكامل بينما غاب 6 أندية من أصل 36 عن اجتماعات القسم الثاني وكانت من المجموعة الأولى من أندية الصعي..

وجاء نص البيان الذى أصدرته اللجنة الخماسية كالتالي :اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.

وتم الاجتماع الأخير اليوم الخميس للجنة الخماسية بحضور أندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة ، ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط.

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بيان اتحاد الكرة بعد ختام اجتماعاتهم مع أندية الممتاز والقسم الثاني

كما عرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها على الأندية الـ6 التى حضرت اجتماع اليوم فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي ، و أثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.

وفيما يخص عودة النشاط، اوضحت اللجنة الملف الطبي لعودة النشاط، وعرضت سيناريوهات العودة، فيما ابدت الأندية رغبتها في التعاون مع اللجنة الخماسية لتنفيذ هذا القرار مع مراعاة احتياجات الأندية، وهو ما وعدت اللجنة بعرضه علي الجهات المعنية، للعمل علي ايجاد حلول له.