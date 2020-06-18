شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى إلى إنهاء ملف التجديد للاعبين الأساسيين خلال فترة تعليق النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهدف مسئولو فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى إنهاء ملف التجديد للاعبين الأساسيين إستغلالا لفترة تعليق النشاط فى الوقت الحالى قبل عودته بالتدريبات أو يوليو المقبل .

و يخطط الفريق الأبيض إلى تأمين الثنائى أحمد الأحمر و يحيى الدرع ، خاصة إنهما لاغنى عنهما فى الفريق خلال الفترة المقبلة لإرتباط الفريق بالسوبر الأفريقى والبطولة الأفريقية .

Advertisements

وأكد حمادة عبد البارى المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك مسبقا الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.

وقام الاتحاد الأفريقى بتأجيل لقاء السوبر بين الزمالك والنجم الساحلى الذى كان من المقرر إقامته أواخر مارس الماضى بالجزائر، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد فى ظل تعليق النشاط حفاظا على سلامة اللاعبين.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو على إلغاء بطولة كأس الكئوس الأفريقية التى كان من المقرر أن يشارك فيها الأهلى شهر أبريل الماضى بالجزائر أيضا.