شكرا لقرائتكم بيراميدز: ملتزمون بقرار الدولة لعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.

أضاف ممدوح عيد أن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.

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وشدد "عيد" على أن نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة القادمة.

وكان نادى بيراميدز أعلن عن موعد عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات الجماعية، عقب القرار الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل وحدد بيراميدز يوم 25 يونيو الجارى موعدًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق، ومن المنتظر أن يتم إخطار جميع اللاعبين بموعد التدريبات، ومطالبة دودو الجباس المتواجد حاليًا فى بلجيكا، وعبده لومالا المتواجد فى أوغندا ترتيب أوضاعهم من أجل العودة إلى القاهرة فى الأيام المقبلة وقبل استئناف التدريبات.