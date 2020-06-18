شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف كواليس مفاوضات أسوان لخلافة مجدي عبد العاطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني الأسبق كواليس المفاوضات الخاصة بتولي المهام الفني للفريق الكروي الأول بنادي أسوان خلفاً لمجدي عبد العاطي الذي تقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويسعى نادي أسوان الى التعاقد مع مدير فني جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لسرعة إعداد اللاعبين بشكل كبير قبل انطلاق الدوري المزمع استئنافه خلال أغسطس المقبل.

أكد أسامة نبيه، أن العروض التي تلقاها لتولي مسئولية نادي أسوان جاءت عن طريق الوكلاء وأنها كانت جميعها تكشف أمور صعبة على رأسها الأزمة المالية التي يعاني منها النادي والتي تشكل خطر حقيقي على مستقبل الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تتمثل في راتب ضعيف بخلاف عدم وجود جهاز فني معاون وغيرها من الأمور التي تشير الى صعوبة تولي المسئولية بالشكل الأمثل.

أضاف أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نادي أسوان يمتلك جماهير كبيرة وكل الاحترام والمسائل المالية ليست العائق في تولي المهمة الفنية لكنني لم أتلقى عرضاً رسمياً من إدارة النادي حتى الآن ول نناقش أية اطروحات خاصة بهذا الأمر.

وقال مدرب المنتخب السابق أن كافة الاتصالات التي تلقاها من الوكلاء كان كل واحدة فيها تفاصيل مختلفة عن الأخرى لكن الأمر أعتقد أنه سيكون صعباً للغاية.