شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف كواليس مفاوضات أسوان لخلافة مجدي عبد العاطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني الأسبق كواليس المفاوضات الخاصة بتولي المهام الفني للفريق الكروي الأول بنادي أسوان خلفاً لمجدي عبد العاطي الذي تقدم باستقالته من منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.
ويسعى نادي أسوان الى التعاقد مع مدير فني جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لسرعة إعداد اللاعبين بشكل كبير قبل انطلاق الدوري المزمع استئنافه خلال أغسطس المقبل.
أكد أسامة نبيه، أن العروض التي تلقاها لتولي مسئولية نادي أسوان جاءت عن طريق الوكلاء وأنها كانت جميعها تكشف أمور صعبة على رأسها الأزمة المالية التي يعاني منها النادي والتي تشكل خطر حقيقي على مستقبل الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تتمثل في راتب ضعيف بخلاف عدم وجود جهاز فني معاون وغيرها من الأمور التي تشير الى صعوبة تولي المسئولية بالشكل الأمثل.
أضاف أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نادي أسوان يمتلك جماهير كبيرة وكل الاحترام والمسائل المالية ليست العائق في تولي المهمة الفنية لكنني لم أتلقى عرضاً رسمياً من إدارة النادي حتى الآن ول نناقش أية اطروحات خاصة بهذا الأمر.
وقال مدرب المنتخب السابق أن كافة الاتصالات التي تلقاها من الوكلاء كان كل واحدة فيها تفاصيل مختلفة عن الأخرى لكن الأمر أعتقد أنه سيكون صعباً للغاية.
أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، وأحمد كشري نجم الأهلى الأسبق، هما أبرز الأسماء المرشحة لتولي الإدارة الفنية لنادي أسوان خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقالة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق السابق بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين منذ توقف النشاط الرياضي.
وقال أمين في تصريحات لـ "الخليج 365": رشحت حازم إمام في اجتماع لجنة الكرة الماضي من أجل تدريب الفريق لكنه اعتذر، و خلال الاجتماع المقبل سنطرح عدة أسماء أبرزها أسامة نبيه و أحمد كشري، ونسعى للتواصل معهم خلال الفترة الحالية.
كان مجدي عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطي دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.
ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.
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