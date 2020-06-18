شكرا لقرائتكم البدري: نترقب مواعيد الجبلاية للدوري للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، قرارات إتحاد الكرة والإتحاد الإفريقي بشأن النشاط المحلي والمسابقات القارية بإعتبارها تخضع لمعايير كثيرة تتعلق سواء كانت بالحكومة المصرية أو إتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بسبب جائحة كورونا وذلك لمعرفة التصورات النهائية حول تحديد الجدول الزمني لمشوار المنتخب الوطني خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي الأمم الأفريقية والعالم.

كما أوضح حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إنه أيضا ينتظر قرارات اللجنة الخماسية بخصوص تحديد مواعيد المرحلة المقبلة للمسابقات المحلية تمهيدا للإستقرار علي أجندة إستعدادات المنتخب والإعلان عن الاحتياجات اللازمة لخطة الأعداد لهذه المرحلة الصعبة الاستثنائية.

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وأضاف حسام البدري إنه يتابع كافه التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية بالتواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة للتنسيق علي وضعية إعداد المنتخب في الحسابات الخاصة خلال تحديد آليات المرحلة المقبلة، وذلك لتجهيز الفراعنة لمنافسات المرحلة القادمة الخاصة بالتصفيات.

ويحرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى وأعضاء جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر على متابعة مشاركات لاعبينا المحترفين في الدوريات الأوروبية التي عاودت استكمالها وكذلك اللاعبين المحليين الذين غابوا عن اختيارات المنتخب في الفترة الاخيرة بسبب الاصابات.