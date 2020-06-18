شكرا لقرائتكم محمد شبانه: اتحاد الكرة استقر على إنتهاء الدوري الحالي فى منتصف أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " ان اتحاد الكرة استقر على إنتهاء الدوري الحالي فى منتصف شهر أكتوبر المقبل فى حالة إنطلاقه فى 25 يوليو وهو ما تم عرضه على الأندية فى الاجتماعات بالدوري الممتاز و القسم الثاني خلال الأيام الماضية و التى بدأت بالثلاثاء ثم الأربعاء و اختتمت اليوم. لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل Advertisements تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات اليوم السابع : من الصعب انتهاء الدوري منتصف أكتوبر فى ظل التوقفات الخاصة بالمنتخب و اعتراض الأندية فى حالة اسئتناف الدوري على موعد استئناف البطولة يوم 25 يوليو وطالبو بإنطلاق المسابقة فى أول أغسطس لتجهيز اللاعبين بعد توقف دام اكثر من 3 أشهر.

7088ef6a-3e9b-4fdb-a647-d74bbd41347f أضاف شبانه فى لايف " اليوم السابع اتحاد الكرة : البروتوكول الطبي الذى تم توزيعه على الأندية اليوم : البروتوكول الطبي الذى تم توزيعه على الأندية اليوم تضمن إنطلاق الدوري يوم 25 يوليو و انتهائه 15 أكتوبر و 90 % من الأندية اعترضو على هذا ، وتمضن البروتوكول إجراء كشف طبي pcr على جميع اللاعبين وسحب عينة قبل المباريات بـ24 ساعة و الإبلاغ عن الحالات المصابة بشكل سري والعديد من لامور الأخري عرضتها اللجنة الطبية.

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