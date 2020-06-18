شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات صفقة اللاعب الأجنبي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الأهلى القرار النهائى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن اللاعب الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويفاضل المدرب السويسرى حالياً بين أربعة لاعبين أجانب لاختيار أحدهم، ومن المقرر أن يُخطر مسئولى النادى باللاعب الذى يرغب فى التعاقد معه من أجل بدء الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، ورغم أن الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى واحد من أربعة لاعبين مُرشحين للأهلى إلا أنه ليس الأفضل، حسب وجهة نظر فايلر.

جاكسون موليكا رحّب باللعب لفريق الأهلى خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الماضية عن "جس النبض" ورغم تلقى اللاعب عروضاً من أندية خليجية ومن دوريات أوروبية، لكنها ليست قوية، إلا أن المهاجم الكونغولى أبدى ترحيبا بارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد لرغبته فى خوض تجربة جديدة بالقارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها، حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله.

وتفاوض الأهلى مع جاكسون موليكا عبر وكيل أعماله الفرنسى نيكولاس موريلي، وأكد الأخير الإدارة الحمراء بأن مهاجم مازيمبى ليس لديه مانع فى اللعب للأهلى، حيث وصف العرض الأهلاوى بأنه أفضل من عروض أخرى كثيرة وصلته من أوروبا والخليج من الناحية الفنية، ويرى موليكا أن اللعب فى الأهلى سيكون بمثابة "خطوة للأمام" بعكس الحال إذا ما رحل لأندية أخرى قد يجنى من ورائها مكاسب مالية لكنه لن يجنى نفس المجد الكروى إذا ما لعب للأهلي.

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مسئولو الأهلى يُتابعون حالياً العروض التى تلقاها لاعب مازيمبى من أجل الاستعداد للدخول فى مفاوضات رسمية وجادة لضم اللاعب، الذى يُعد أحد الصفقات المُرشحة لتدعيم الأهلى فى الموسم المقبل، لكنه ليس الخيار الأول بالنسبة للجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وشهدت الفترة الماضية تلقى فايلر قائمة تضم 4 لاعبين أجانب يُفاضل بينهم لاختيار أحدهم وضمّه للفريق فى الموسم المقبل ويُعد موليكا أحد هؤلاء اللاعبين الأربعة لكنه فى ترتيب مُتأخر بالنسبة للثلاثى الأفضل بالنسبة للمدرب السويسرى المتواجد حالياً فى بلاده لزيارة أسرته.

ويترقب الأهلى العروض التى وصلت موليكا مؤخراً وكشف عنها وكيل اللاعب بأنها من تركيا وفرنسا وبلجيكا من أجل الدخول فى السباق الرسمى لضم اللاعب حال الحصول على موافقة رسمية ونهائية من فايلر .