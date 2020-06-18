شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر الرياضيين من تناول دواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" الرياضيين من تناول دواء الذي يتم استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون الرجوع للمنظمة أولا ، حيث يحتوي علي مادة الكورتيزون وهي محظورة وفقا للكود الدولي على الرياضيين.

وطالبت الوكالة من أي رياضي مصاب بكورونا بإبلاغ أحد من ذويه بالاتصال بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات للمساعدة في استخراج عذر مرضي طارئ سواء من المنظمة المصرية للرياضيين المحليين او من الاتحاد الدولي للاعبين الدوليين عند استخدام الكورتيزون ، حتي لا يتعرض للإيقاف من قبل الوكالة .

مادة الكورتيزون محظورة طبقا للكود الدولي 2015 وطبقا لقائمة المحظورات 2020 .

وحذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو الرياضيين من أدوية البرد التي تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تناول الفواكة والخضروات التي تحتوي علي فيتامين سي الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام علي تناول اي مواد محظورة.

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وأصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأقرت الوكالة بأن تفشي فيروس "كوفيد-19" ، بات يمثل "حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي"، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة المنشطات، مع الحفاظ على نزاهة نظام مكافحة المنشطات، لاسيما مع التحضير لأولمبياد طوكيو 2021 ودورة الألعاب البارالمبية".