شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح حقيقة عروض صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى، حقيقة العروض التى تلقاها لاعب الفريق صالح جمعة فى الترة الحالية بعدما ابتعد عن تشكيلة الفريق الأساسى، وطلب السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق، ضرورة رحيل صالح جمعة عن الفريق بنهاية هذا الموسم، لأنه لن يكون ضمن خطته فى الموسم المقبل بعدما منحه كل الفرص ولكن اللاعب لم يستغلها.

ويرغب الأهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً وهو ما تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن

وفى سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إحالة ملف مشاركة ثنائى الفريق أحمد فتحى وحسام عاشور فى تدريبات الفريق، التى ستبدأ خلال أيام بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية فيروس كورونا، للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني.

وكان أحمد فتحى رفض عرض الأهلى لتجديد تعاقده، وقرر الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع المارد الأحمر، والانتقال إلى نادى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل، فيما أكد حسام عاشور أنه يدرس العروض التى قدمت له وأنه مستمر فى الملاعب بعدما سحب مجلس الأهلى عرضه بإقامة مباراة اعتزال له وفترة معايشة فى نادى أوروبا والعمل فى النادى.