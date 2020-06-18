شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لجلسة تصوير للاعب حمدى فتحى أحدث عريس للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورا فوتوسيشن حفل زفافه الذى أقيم بإحدى الفنادق، وسط فرحة كبيرة من الجمهور.

اللاعب حمدى فتحى، نشر صور جلسة التصوير برفقة زوجته، وعلق قائلاً:" الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات"، فيما أنهال نجوم الكرة ومتابعو اللاعب بالتهاني والتبريكات للاعب، وسط حالة من الفرحة لجمهوره.









يشار إلى أن حمدى فتحى ، حرص على خوض بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، فى أول يوم بعد حفل زفافه الذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى، حيث حرص اللاعب على عدم الحصول على قسط من الراحة وعدم خوض التدريبات التأهيلية التى يخضع لها من أجل استعداده بقوة للعودة من الإصابة التى تعرض لها والمشاركة مع فريقه فى المرحلة المقبلة ومع أول ضوء أخضر يمنح لعودة النشاط.

ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

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وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.