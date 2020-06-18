شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لدراسة موقف مسابقات القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات، يترأسها د. جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، ود. أحمد عبد الله عضو اللجنة، وعدد من ممثلى المجموعات، واستمرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى سلسلة اجتماعاتها مع الجمعية العمومية بعقد جلسة مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وشهدت جلسة اليوم حضور كامل أندية المجموعة، وهى ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبى ومالية كفر الزيات، وتم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلى الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة.

وأوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالى من أجل المساهمة فى تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية على الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة.

وعرضت اللجنة الخماسية اهم البنود المقترح تعديلها فى لائحة النظام الأساسي، وتبادلت اللجنة الآراء مع ممثلى الأندية و لاقت هذه المقترحات ثناء الحاضرين، ودارت مناقشات للوصول لأفضل المقترحات قبل عرضها على اللجنة العمومية، صاحبة القرار النهائى فى تعديل لائحة النظام الأساسي.