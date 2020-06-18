شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأربعاء اجتماع بين مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة السلة ومسئولي رابطة المحترفين الأمريكية NBA Africa للحديث عن مستقبل بطولة إفريقيا للأندية BAL والتي يشارك فيها نادي الزمالك حامل لقب الدوري.

وانطلق الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة وشارك في الاجتماع المهندس محمد عبد المطلب ممثلًا عن الاتحاد المصري لكرة السلة وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وطارق السعيد نادي الزمالك ممثلان عن ناديهما.

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ورحب الحضور بإمكانية اقامة المسابقة في شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي مع احتمالية إجراء بعض التغييرات في نظام المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أعلن عن عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى، مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "اون تايم سبورتس"، أن المجلس كان حريصًا على استكمال الدورى والمسابقات بشكل طبيعى وتم وضع عدة سيناريوهات حتى لا يتم اهدار ما أقيم من منافسات منذ بداية الموسم.