شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة بعد اجتماع الجبلاية: الدورى لن يُستكمل فى ملاعب محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن عضو مجلس سموحة ، أن النادي السكندري يؤيد استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم، مشيراً إلي أن هناك رغبة قوية لدي الدولة في استكمال البطولة بشكل نهائي -وفقا لقوله-.

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وأضاف عضو سموحة في تصريحات عقب اجتماع الأندية اليوم مع اتحاد الكرة، أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه استكمال بطولة الدوري بالإضافة إلي التكلفة المالية المطلوبة والتي يتحملها كل نادي من أجل استمرار البطولة، متابعا:"الدوري هيستمر بشكله العادي وليس في ملاعب محددة ومدن محددة"، مؤكداً أن الدور الثاني سيستأنف مثل الدور الأول في ملعب كل ناد في الإياب.

وعقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا اليوم مع مسئولى 6 أندية بالدورى الممتاز، هى بيراميدز والإسماعيلى، والمصرى، وسموحة، والجونة، وحرس الحدود، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة مع الأندية لمناقشة لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجاري، حضر عن سموحة أحمد حسن، وتامر موسى عن الاسماعيلى، ونادر شوقى عن الجونة، واللواء مشهور أحمد عن حرس الحدود، ومحمد الخولى من المصرى، وعبد العزيز عبد الشافى "زيزو" عن بيراميدز .

وتختتم اليوم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعاتها مع الأندية، حيث التقت اللجنة اليوم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، و6 أندية جديدة بالدورى الممتاز هى بيراميدز والإسماعيلى والمصرى وسموحة والجونة وحرس الحدود .