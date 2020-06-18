شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا : كمال عتمان صاحب فضل كبير عليا ولن أنساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن وفاة كمال عتمان المدير الفنى الأسبق لطلائع الجيش أثرت فيه كثيرا لكنها سنة الحياة نظرا لأنه صاحب فضل كبير لما وصل إليه كلاعب كرة .

وأضاف السقا أن كمال عتمان هو أول شخص أحضره من المنصورة وقال لفاروق السيد مدرب عام المنتخب الأولمبى الأسبق مع الهولندى رود كرول فى التسعينيات أن هذا اللاعب يجب أن ينضم للمنتخب وبالفعل قام كرول بتجربتى أكثر من مرة حتى استقر على ضمى فى النهاية فى الجيل الذى كان يضم عصام الحضرى ومصطفى كمال فى حراسة المرمى وحازم إمام وهشام حنفى وعبد الستار صبرى وعلى ماهر وغيرهم من نجوم الكرة المصرية خلال تلك الفترة .

وكشف قائد المنتخب الوطنى الأسبق أن كمال عتمان كان من الشخصيات التى تتمتع باحترام وادب جم داخل الوسط الرياضى ، وصنع تاريخا كبيرا مع كافة الأندية التى قادها خاصة الأندية العسكرية لأنها تتميز بإلتزام خاص وهو ما كان يحبزه المدير الفنى فى عمله كثيرا .

من ناحية أخرى نعى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، الكابتن كمال عتمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام، قائلا :" كابتن كمال عتمان البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والدوام لله وحده". وفي مارس 2017، قرر مجلس إدارة السكة الحديد تعيين كمال عتمان مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد بيبو الذى تقدم باستقالته حينذاك، وكامل جهازه الفنى عقب تعادل الفريق على ملعبه فى اللحظات الأخيرة أمام الشرقية للدخان ضمن فعاليات الأسبوع الرابع والعشرين لدورى القسم الثانى وقتها. ولعب كمال عتمان في صفوف نادي السكة الحديد في الستينيات وتواجد مع المنتخب العسكري، ويملك كمال عتمان سيرة ذاتية رائعة بعدما قام بتدريب أندية طلائع الجيش والانتاج الحربي والمنصورة والشمس والسكة الحديد وغيرها من الأندية علاوة علي تحقيقه إنجازات بالجملة خلال مشواره سواء لاعبا أو مدربا والصعود مع طلائع الجيش للدوري الممتاز.