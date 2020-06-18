شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف " الخليج 365 ": كورونا الجنايني و الخطيب و نجاة مرتضي حديث اجتماعات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " انه لا حديث داخل اجتماعات اتحاد الكرة مع اندية الدوري الممتاز و القسم الثاني إلا بعد إعلان وزير الاعلام أسامه هيكل بأنه دخل في مرحلة العزل بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا والذي خالط من قبل وزير الرياضة اشرف صبحي ومعه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذي أقيم مساء الاثنين للإعلان عن عودة النشاط الكروي.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365 : عمرو الجنايني خالط وزير الإعلام وعقد معه اجتماع قبل المؤتمر وعقد اجتماعات بعدها أى الجنايني مع رؤساء الدوري على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي والتقط صور تذكارية معهم والخطيب عقد اجتماعات مع عدة اندية بعدها مثل المقاولون.

أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 : مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك " مرزق" لانه لم يحضر الاجتماع ونجا من الإصابة بالفيروس على الرغم من أنه أشد المعارضين لعودة الدوري ، بينما حضر الثنائي اسماعيل يوسف وعلاء مقلد من الزمالك وعلى الأرجح الجميع سيجري اختبارات الفيروس وعلى رأسهم الخطيب للتأكد من سلامتهم.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.