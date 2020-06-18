شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع الاستعدادات النهائية لعودة الفريق للتدريبات مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة والذى سمح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجارى، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.

فى نفس السياق، بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى إعادة تقييم لاعبى الفريق المعارين الموسم الحالى لاتخاذ القرار النهائى بشأن عودة أى منهم والاستغناء عن الآخرين، فى ظل قرار استئناف الموسم الحالى من الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا وما تردد بشأن فترات القيد الأفريقى والتى ستكون فى سبتمبر المقبل، حيث يرى كارتيرون أن عودة كل من أحمد رفعت ورزاق سيسيه من الاتحاد السكندرى ستحقق استفادة للفريق فى الموسم المقبل، فيما يتحفظ الفرنسى على عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الأوليمبى والمعار الى سموحة، فى ظل وجود كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر للفريق الأبيض.

Advertisements

من ناحية أخرى، نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية، وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، إن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعه ليكون عبرة لمن يعتبر.