شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل عودة لاعبي الأهلي للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انطلاق تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بدءاً من الأثنين المقبل 22 يونيو الجاري، كما تقرر أن يخضع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والعمال والمخالطين من كافة أطراف الفريق للتحاليل الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد للاطمئنان على اللاعبين بالكامل للاطمئنان على صحتهم بالكامل قبل انطلاق التدريبات رسمياً.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي أن الجميع سيخضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة قبل التدريبات تنفيذاً للاحترازات الطبية اللازمة قبل انطلاق التدريبات التي مقرراً لها الأسبوع المقبل.

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عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

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وقال الخطيب فى الجلسة: الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية".

وتابع الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقًا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجًا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.

وشدد الخطيب أن الأهلي عليه مسئولية كبرى تجاه الدولة وتجاه دفع عجلة الإنتاج والحياة، وهذا الأمر في العالم كله وهو ما سيظهر في التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، مضيفاً على ضرورة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة بدنيا وفنيا ونفسي، مطالباً الجهاز الفني بالبدء فوراً لوضع برنامج التدريب داخل الملعب بداية من 20 يونيو الجارى.