شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشامى: لائحة اتحاد الكرة الجديدة تعيد الروح للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى الشامى، أمين صندوق بلدية المحلة، تفاصيل اجتماع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، موضحا أن اللجنة أكدت أن دورى القسم الثانى سيعود بعد انطلاق الدورى الممتاز بفترة زمنية مناسبة.

وأضاف الشامى أن أغلب الأندية تحفظت على استئناف الدورى وطالبت بالإلغاء نظرا للظروف الصعبة الحالية والأزمات والتكلفة الكبيرة التى ستواجه الاندية، لكن هناك تمسكا من جانب اللجنة بعودة المنافسات .

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وتطرق الشامى إلى ملف اللائحة الجديدة، وقال إن التصور الذى أعدته اللجنة الخماسية يعيد الروح للجمعية العمومية، وهناك بنود غاية فى الأهمية مثل شروط الترشح وبند تضارب المصالح وانتخاب النائب من الخارج وكلها بنود تعتبر مكاسب للجمعية العمومية .

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال صبحي، إن إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

وأوضح وزير الرياضة أن الأندية ستحصل على فترة إعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الإجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.