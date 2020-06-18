بيراميدز: نؤمن بمسئوليتنا المجتمعية وملتزمون بقرار الدولة لعودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
وكان نادى بيراميدز أعلن عن موعد عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات الجماعية، عقب القرار الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل وحدد بيراميدز يوم 25 يونيو الجارى موعدًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق، ومن المنتظر أن يتم إخطار جميع اللاعبين بموعد التدريبات، ومطالبة دودو الجباس المتواجد حاليًا فى بلجيكا، وعبده لومالا المتواجد فى أوغندا ترتيب أوضاعهم من أجل العودة إلى القاهرة فى الأيام المقبلة وقبل استئناف التدريبات.
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