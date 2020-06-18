شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يلبى طلب نجل الشهيد مصطفى نجيب الخياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين الشحات نجم الأهلي على تلبية طلب الطفل مالك إبن الشهيد البطل عقيد أركان حرب مصطفى محمد نجيب الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال ورئيس عمليات الكتيبة " 143 " صاعقة الذى استشهد قبل عامين وهو يدافع عن أرضنا فى سيناء.

وقام حسين الشحات بإرسال فيديو خاص للطفل لمشاركته هذه المناسبة السعيدة وكان الطفل مالك قد عبّر عن إعجابه بحسين الشحات ويرى أنه لاعب كبير ، وطلب الطفل عبر أحد الوسطاء المُقربين من نجم الأهلي إرسال فيديو تهنئة له بعيد ميلاد فما كان من حسين الشحات إلا الإستجابة السريعة لطلب الطفل .

وكان نجل الشهيد، وهو الطفل مالك، قد أعرب عن أمنيته فى أن يشاركه حسين الشحات إحتفاله بعيد ميلاده قبل أيام، وعندما وصلت الأمنية إلى لاعب الأهلي عن طريق الأصدقاء، بادر بإرسال فيديو إلى مالك شاركه فيه احتفاله بعيد ميلاده .

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ويُعد حسين الشحات أحد نجوم الأهلي خلال الفترة الماضية منذ إنضمامه للقلعة الحمراء في يناير قبل الماضي قادماً من العين الإماراتي وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



الطفل مالك

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