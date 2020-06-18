شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: لجنة الجناينى تدعم توجهات الدولة.. وطرحت تطويرًا للمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، التحية إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية أن الدولة قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه في الاتجاهين الأول وهو الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم والثاني يتمثل في استئناف مسابقة الدوري في وجود اجراءات احترازية ووقائية كاملة وملزمة للجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في بلدان العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة لاسيما وأنه لا أحد يعرف موعد نهاية هذا الوباء إلا الله سبحانه وتعالى.

وتابع محمود الخطيب أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية.

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وأضاف أنه اثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة الخماسية مع الأندية مؤخرًا لمس العديد من الايجابيات التي لا يجب اغفالها ومنها استيعاب اللجنة لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الاجراءات الاحترازية. وكانت ردود الجنايني وأعضاء لجنته مقنعة خاصة وأنهم أخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التي تحدث عنها البعض من السادة ممثلي الأندية. ودارت المناقشات في أجواء ودية تهدف للمصلحة العامة.

وقال رئيس النادي الأهلى أن أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها هكذا فعلت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة الخماسية ومعها الأندية، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، لأنه كما قال في السابق لا يملك احد اجابة قاطعة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها وتملك من القيادات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز كل هذا والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات.

وأشار محمود الخطيب الى أن استئناف الدوري لم يكن هو الموضوع الوحيد الذي طرحته اللجنة الخماسية في اجتماعاتها مع الأندية، بل كان هناك ملف رابطة أندية المحترفين والذي يرغب الجنايني وزملائه في انشاءها وتفعيل دورها مع بداية الموسم الجديد مثلما يحدث في دول العالم المتقدمة كرويًا وتم طرح تصور إيجابي في هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وبالشكل الذي يساهم في الاحترافية الكاملة للمنظومة الكروية وحفظ الحقوق للجميع.. أيضًا تم مناقشة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد وهو أمر غاية في الأهمية. وهناك بنود عديدة تعمل اللجنة الخماسية على تطويرها واضافتها بما يساهم في النهوض باللعبة على الصعيدين الفني والاداري.

وأشاد محمود الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار وتمنى رئيس الأهلى أن تستكمل اللجنة مسيرتها على هذا النحو لأنه يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، وعلى الأندية أن تساعد وتساند اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة وكذا الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي لا ينكر أحد دوره الواضح في استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.