شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُعلن متطلباته من اتحاد الكرة قبل عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر موسى عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، أن ناديه لديه متطلبات قبل عودة النشاط الرياضى خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح إنها تم عرضها اليوم، الخميس، على اتحاد الكرة، فى الجلسة التى عقدت بين الأندية ومسئولى الجبلاية قبل عودة النشاط الكروى، مشيرا إلى أن تلك المتطلبات بمثابة الصعوبات التى تواجه فريقه قبل استئناف النشاط الكروى.

وعن الصعوبات والمتطلبات التى يرغب في حلها ناديه وتم عرضها على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قال عضو مجلس الإسماعيلى:"عندنا مشاكل مالية ولاعبين محترفين خارج مصر ومحتاجين فترة إعداد كبيرة ومنتظرين رد اتحاد الكرة علي الصعوبات وحلها قبل استئناف النشاط خلال المرحلة المقبلة".

وعقدت اللجنة الخماسية الاجتماع اليوم مع 6 أندية بالدورى الممتاز هم بيراميدز والإسماعيلى، والمصرى، وسموحة، والجونة، وحرس الحدود، وذلك مع بعدما عقدت اجتماعا بالأمس مع أندية الزمالك والانتاج الحربي والمقاولون العرب وطنطا وأسوان ونادي مصر عقب عقد أول أمس اجتماعا مع الأهلى ووادى دجلة وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة.

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وتأتى سلسلة الاجتماعات التى عقدتها اللجنة الخماسية مع الأندية لمناقشة لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجاري فيما اتفقت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات، يترأسها د. جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، ود. أحمد عبد الله عضو اللجنة، وعدد من ممثلى المجموعات، واستمرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى سلسلة اجتماعاتها مع الجمعية العمومية بعقد جلسة مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.

وشهدت جلسة اليوم حضور كامل أندية المجموعة، وهى ألعاب دمنهور وغزل المحلة والمنصورة وفاركو وأبوقير للأسمدة والرجاء ودكرنس وبلدية المحلة والحمام والأوليمبى ومالية كفر الزيات، وتم خلال الاجتماع مناقشة بين اللجنة الخماسية مع ممثلى الاندية لوضع آليات عودة النشاط، والاشتراطات الطبية واجبة النفاذ من أجل تنفيذ قرار العودة وأوضحت الأندية موقفها بضرورة تقديم الدعم المالى من أجل المساهمة فى تنفيذ القرار، ووعدت اللجنة بعرض كافة طلبات الاندية على الجهات المختصة من أجل العمل على حل هذه المشكلة.

وعرضت اللجنة الخماسية أهم البنود المقترح تعديلها فى لائحة النظام الأساسي، وتبادلت اللجنة الآراء مع ممثلى الأندية و لاقت هذه المقترحات ثناء الحاضرين، ودارت مناقشات للوصول لأفضل المقترحات قبل عرضها على اللجنة العمومية، صاحبة القرار النهائى فى تعديل لائحة النظام الأساسي.