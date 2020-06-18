شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف سبب ندرة المهاجمين المميزين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق عن سبب ندرة أعداد المهاجمين المميزين فى الكرة المصرية خلال الفترات الأخيرة، وأن أوضح أن الكرة المصرية تمتلك حاليا مهاجمين واعدين وهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى الجونة.

وعلق عماد متعب في تصريحات إعلامية على ندرة المهاجمين المميزين:" السبب هوالاعتماد على المهاجمين الافارقة ولكن هناك مهاجمين واعدين حالياً مثل مصطفي محمد وأحمد ياسر ريان، وعن هدفه المفضل في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات قال:"هدفي في مرمى المنتخب الجزائري بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم لأنه جاء في الدقائق الأخيرة وفرحة الجماهير في وقتها لا تنسي.

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قناص الأهلى عماد متعب يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات، شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .