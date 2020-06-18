شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُجرى أول كشف طبى استعدادا لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو المصرى البورسعيدى فى إجراء الكشوفات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لعودة النشاط الكروى، ومن المقرر أن ينتهى لاعبى الفريق البورسعيدى من تلك الفحوصات، قبل تحديد موعد عودة التدريبات الجماعية، فى ظل رغبة طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إقامة معسكر للفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لعودة النشاط الكروى.

ويعد الكشف الطبى الخاص بالنادى المصرى الذى بدأ لاعبو الفريق البورسعيدى فى الخضوع له بمثابة أول كشف طبى للأندية المصرية عقب الاجتماعات التى عقدت مع اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، من أجل التأكيد على الأندية حول الاستعدادات الطبية المختلفة الخاصة بعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، لذا حرص مسئولى النادى البورسعيدى على بداية الكشوفات الطبية للاعبين مبكرا.

فيما أخطر الجهاز الإدارى لطلائع الجيش لاعبى الفريق والجهاز الفنى، بقيادة عبد الحميد بسيونى، بضرورة الحضور لمقر النادى فى الثانية عشرة ظهر السبت المقبل لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة مسابقة الدورى وبداية فترة الاعداد للفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب وباء كورونا وشدد الطلائع على لاعبيه ضرورة الحضور فى الموعد للانتهاء من المسحة سريعاً ووضع خطة الاستعداد لعودة التدريبات وحرص محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، على إجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الأجانب الموجودين فى القاهرة لإبلاغهم بموعد الحضور للنادى.

وبذلك ستبدأ الأندية المصرية المختلفة تباعا فى إجراء الفحوصات والكشوفات الخاصة بفيروس كورونا، ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة قبل عودة التدريبات الجماعية استعدادا لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.