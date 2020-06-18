شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو والغزل والمنصورة وأبو قير يوافقون على استكمال دوري الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أندية فاركو وغزل المحلة والمنصورة وأبو قير للأسمدة موافقتها على استكمال دورى الدرجة الثانية، وذلك دعما لقرار الدولة المصرية الخاص باستئناف المسابقات والأنشطة، خاصة بعد منح الاتحاد الدولى الحكومات الحق فى استكمال الدورى من عدمه، وأكد مسئولو الأندية الأربعة أن دورى الدرجة الثانية يتبقى فيه 5 مباريات فقط، وبالتالى سيكون من السهل استكماله فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

ورفضت فاركو والمحلة والمنصورة وأبو قير للأسمدة التوقيع على الاستمارة التى أعدتها بعض الأندية الأخرى والخاصة برفض استكمال المسابقة.

وكانت وزارة الرياضة قد عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال صبحي، إن إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

وأوضح وزير الرياضة أن الأندية ستحصل على فترة إعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الإجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.