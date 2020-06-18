صور .. كهربا يستعد لعودة الدوري بالتدريب علي البحر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب فريق الاهلى صور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال تدريبه بالكرة وذلك ضمن الاستعدادات للعودة الى التدريبات الجماعية تجهيزا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى بعد تصريحات وزير الرياضة أشرف صبحى بعودة النشاط يوم 25 يوليو.

تصدر محمود عبد المنعم كهربا، قائمة أكثر لاعبي الوسط تسجيلاً للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين على مدار تاريخه وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "دوري بلس" السعودى، وذلك خلال فترة لعبه بقميص نادى اتحاد جدة، وذكر الموقع أن كهربا نجح في تسجيل 16 هدفا فى موسم 2016-2017 ليصبح أكثر لاعبى الوسط تسجيلا في شباك المنافسين بالدوري السعودي متفوقا على جميع اللاعبين منذ موسم 2008-2009 حتى الآن الذى شهد تطبيق نظام الإحتراف.

وشارك محمود كهربا فى 53 مباراة مع اتحاد جدة بمختلف المسابقات سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 9 أهداف بين عامي 2016 و2018، وقاد خلالها فريق اتحاد جدة للحصول على بطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز كهربا 20 هدفا خلال مشاركته في 44 مباراة بالدوري السعودي كما صنع 7 أهداف أخرى لزملاؤه في صفوف الاتحاد السعودى.

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