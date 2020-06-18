شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر الدوائر الأولمبية وألوانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع استعدادات مختلف المنتخبات على مستوى دول العالم للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، ومنح اللاعبين مزيداً من الوقت للاستعداد على أكمل وجه والمشاركة فى البطولات المؤهلة للدورة، نجد تساؤلا متعلقا بالدوائر بالأولمبية وعددها وسر ألوانها.

يصل عدد الدوائر الأولمبية إلى 5 دوائر، بخمسة الوان مختلفة، وفى الخلفية اللون الأبيض، ويضم داخله 5 دوائر، لكل منها لون مختلف يرمز إلى إشارة محددة.

ويصل عدد الدوائر الى 5 حلقات، إشارة الى قارات العالم، آسيا، وأفريقيا، وأوربا، وأمريكا، وأوقيانوسيا، ويظهر على العلم الدوائر متلاحمة ومتداخلة، فى إشارة إلى تلاحم الدول والقارات خلال فترة الألعاب الأولمبية داخل القرية الأولمبية.

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أما ألوان الحلقات فترمز إلى شعوب العالم، فاللون الأزرق يرمز إلى أوروبا، والأسود إلى أفريقيا، والأخضر إلى أوقيانوسيا، والأصفر يرمز لقارة آسيا، بينما اللون الأحمر يرمز إلى قارة أمريكا.

وتظهر الدوائر متشابكة ومتداخلة لتمثل السلام و التعاون فى القارات الخمس، وتم رفعه لأول مرة فى أولمبياد أنتويرب فى عام 1920 ومنذ ذلك الحين تم تسليمه إلى المدينة المضيفة كرمز للألعاب الأولمبية.

وكذلك هناك احتمال أخر، وهو أن هذه الألوان الخمسة تدمج اللون الأساسى لعلم العالم فى ذلك الوقت.