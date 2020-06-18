شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف الخليج 365: اتحاد الكرة يحدد 15 أكتوبر لإنتهاء الدوري وبروتوكول طبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " ان اتحاد الكرة استقر على إنتهاء الدوري الحالي فى منتصف شهر أكتوبر المقبل فى حالة إنطلاقه فى 25 يوليو وهو ما تم عرضه على الأندية فى الاجتماعات بالدوري الممتاز و القسم الثاني خلال الأيام الماضية و التى بدأت بالثلاثاء ثم الأربعاء و اختتمت اليوم.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365 : من الصعب انتهاء الدوري منتصف أكتوبر فى ظل التوقفات الخاصة بالمنتخب و اعتراض الأندية فى حالة اسئتناف الدوري على موعد استئناف البطولة يوم 25 يوليو وطالبو بإنطلاق المسابقة فى أول أغسطس لتجهيز اللاعبين بعد توقف دام اكثر من 3 أشهر.

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الاجراءات الطبية لاستنئاف الأنشطة الكروية

أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 اتحاد الكرة : البروتوكول الطبي الذى تم توزيعه على الأندية اليوم : البروتوكول الطبي الذى تم توزيعه على الأندية اليوم تضمن إنطلاق الدوري يوم 25 يوليو و انتهائه 15 أكتوبر و 90 % من الأندية اعترضو على هذا ، وتمضن البروتوكول إجراء كشف طبي pcr على جميع اللاعبين وسحب عينة قبل المباريات بـ24 ساعة و الإبلاغ عن الحالات المصابة بشكل سري والعديد من لامور الأخري عرضتها اللجنة الطبية.