الأهلى يحيل ملف مشاركة عاشور وفتحى فى التدريبات لـ فايلر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إحالة ملف مشاركة ثنائى الفريق أحمد فتحى وحسام عاشور فى تدريبات الفريق، التى ستبدأ خلال أيام بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية فيروس كورونا، للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني.
وكان أحمد فتحى رفض عرض الأهلى لتجديد تعاقده، وقرر الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع المارد الأحمر، والانتقال إلى نادى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل، فيما أكد حسام عاشور أنه يدرس العروض التى قدمت له وأنه مستمر فى الملاعب بعدما سحب مجلس الأهلى عرضه بإقامة مباراة اعتزال له وفترة معايشة فى نادى أوروبا والعمل فى النادى.
لمعرفة موقف مجلس الأهلى من مشاركة أحمد فتحى وحسام عاشور، عبر سوبر كورة.. اضغط هنا
وتواصل مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق للاستفسار عن موعد عودته للقاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق خاصة وأن التدريبات ستعود فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة الأخير بعودة الفرق للتدريبات يوم 20 يونيو الجارى على أن يعود النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل.
وأكد فايلر لإدارة الأهلى أنه سيعود أواخر الشهر الجارى على متن إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة أواخر يونيو الجارى قادمة من ألمانيا أو سويسرا وعددها 4 رحلات يفصل بينها أيام قليلة وسيتم اختيار أحداها حسب ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.
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