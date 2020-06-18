شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعين بأبواب التعقيم الذاتى استعداداً لاستئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، وأخطر الجهاز الإدارى لطلائع الجيش لاعبى الفريق والجهاز الفنى، بقيادة عبد الحميد بسيونى، بضرورة الحضور لمقر النادى فى الثانية عشرة ظهر السبت المقبل لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة مسابقة الدورى وبداية فترة الإعداد للفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب وباء كورونا. وشدد الطلائع على لاعبيه ضرورة الحضور فى الموعد للانتهاء من المسحة سريعاً ووضع خطة الاستعداد لعودة التدريبات.

وحرص محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، على إجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الأجانب الموجودين فى القاهرة لإبلاغهم بموعد الحضور للنادى

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وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، على أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضى 25 يوليو.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملاً.