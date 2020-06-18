شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: بيراميدز مؤيد لقرار عودة النشاط.. والجبلاية وعدت بحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز أنه مؤيد قرار الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضى وأن الازمة الحالية عامة وليست تختص بنادى واحد فقط، وذلك فى إطار الحوار الذى تم اليوم بين أندية الدورى واللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بعد الاجتماعات التى عقدت أمس وأول أمس مع أندية الدورى.

وأوضح عبد العزيزعبد الشافى "زيزو"، خلال تصريحات صحفية أنه تم دراسة جميع المشاكل التى تواجه الاندية أمام مسئولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم وشرح الإجراءات الاحترازية التى يجب توافرها خلال المرحلة المقبلة.

وقال زيزو:"الأندية تخوفت من انتشار الفيروس والاتحاد وعد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المرحلة المقبلة والمشاكل حصلنا على وعد بحلها، ونحن جميعا مع قرار الدولة مهما كان، عرضنا الصعوبات والمشاكل وخاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية وموعد انتهاء البطولة وتكاليف الإجراءات الاحترازية المكلفة والاتحاد وعد بحل تلك الأزمات".

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وعقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا اليوم مع مسئولى 6 أندية بالدورى الممتاز، هى بيراميدز والإسماعيلى، والمصرى، وسموحة، والجونة، وحرس الحدود، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقدها اللجنة مع الأندية لمناقشة لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجاري، حضر عن سموحة أحمد حسن، وتامر موسى عن الاسماعيلى، ونادر شوقى عن الجونة، واللواء مشهور أحمد عن حرس الحدود، ومحمد الخولى من المصرى، وعبد العزيز عبد الشافى "زيزو" عن بيراميدز .

وجاء اليوم بمثابة ختام اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع الأندية، حيث التقت اللجنة اليوم مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، و6 أندية جديدة بالدورى الممتاز.